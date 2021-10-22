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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الأرض الأحد 24- 10 - 2021

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الأرض الأحد 24- 10 - 2021 موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الأرض الأحد 24- 10 - 2021

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ورغم تراجع قوة الفريقين منذ الموسم الماضي، إلا أن الكلاسيكو لا يزال يحتفظ برونقه وبجذب انتباه معظم عاشقي كرة القدم على مستوى العالم، لما تحمله هذه المباراة من إثارة داخل وخارج الملعب، وأبعاد تتخطى حدود الكرة.

موعد وملعب مباراة الكلاسيكو، بمثابة فأل خير لريال مدريد، لأن مباراة الموسم السابق بين الفريقين في الدور الأول للكلاسيكو أقيمت أيضًا يوم 24 أكتوبر على ملعب «كامب نو». ونجح الفريق الملكي في هذه المباراة، أن يحقق الفوز بنتيجة 3-1 على برشلونة في معقل الأخير.

وكان برشلونة يتصدر الليجا في الموسم الماضي قبل كلاسيكو الدور الأول، متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف، لكن الخسارة جعلته يتراجع إلى المركز الخامس، بينما انفرد الميرنجي وقتها بالصدارة.

على مستوى مواجهات الفريقين في شهر أكتوبر في مختلف البطولات، والتي بلغت 21 كلاسيكو، فإن الأفضلية تذهب قليلًا إلى ريال مدريد. ونجح الفريق الملكي في الفوز على برشلونة 8 مرات، بينما تفوق البارسا 7 مرات، وسيطر التعادل على 6 مباريات.

ومن أبرز مباريات الكلاسيكو في شهر أكتوبر، فوز ريال مدريد في الليجا بنتيجة 5-0 خلال موسم 1953-1954. بينما استطاع برشلونة أن يرد الصفعة لغريمه التقليدي في نفس البطولة عام 2018 بالفوز 5-1.

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