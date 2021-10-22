أخبار عاجلة

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبد الغفار يلتقي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث سبل التعاون المشترك

Print
عبد الغفار يلتقي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث سبل التعاون المشترك عبد الغفار يلتقي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث سبل التعاون المشترك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع الدكتور محمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بمقرها فى تونس.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين ، وتعميق العلاقات في المجالات المختلفة والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض عبد الغفار ، خلال اللقاء، الأنشطة والفعاليات التي تتم مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات فى اطار دعم منظومة العمل العربى المشترك .

ويأتي ذلك فيما عبد الغفار كمتحدث رئيسى فى المنتدى العربى للامن السيبرانى والذى تم عقده تنفيذا لقرار الدورة 108 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى - دور سبتمبر 2021 وذلك يومى 21 و 22 اكتوبر 2021 بالجمهورية التونسية وبرعاية وحضور احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات فى الدول العربية ورؤساء الهيئات الوطنية للامن السيبرانى فى الدول العربية وكبار مسئولى جامعة الدول العربية ورؤساء ومديرى منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية

محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية

الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات

الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان