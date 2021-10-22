عبد الغفار يلتقي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث سبل التعاون المشترك

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التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع الدكتور محمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بمقرها فى تونس.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين ، وتعميق العلاقات في المجالات المختلفة والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض عبد الغفار ، خلال اللقاء، الأنشطة والفعاليات التي تتم مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات فى اطار دعم منظومة العمل العربى المشترك .

ويأتي ذلك فيما عبد الغفار كمتحدث رئيسى فى المنتدى العربى للامن السيبرانى والذى تم عقده تنفيذا لقرار الدورة 108 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى - دور سبتمبر 2021 وذلك يومى 21 و 22 اكتوبر 2021 بالجمهورية التونسية وبرعاية وحضور احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات فى الدول العربية ورؤساء الهيئات الوطنية للامن السيبرانى فى الدول العربية وكبار مسئولى جامعة الدول العربية ورؤساء ومديرى منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك .