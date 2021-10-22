نقيب المهندسين: اكتشافات الغاز وفرت العملة الصعبة ونقلتنا للأمام

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أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته لزيارة مدينة العريش بشمال سيناء، مشيرا ان هذه البقعة الطاهرة من ثري مصر، هي أرض الانبياء، وتمثل لها شريان حياة، وهي حائط الصد الاول الذي تحطم عليه كثيرا من الغزاوات، مضيفا ان زيارته للعريش جاءت في شهر الانتصارات واحتفالات اكتوبر المجيدة .

وأضاف «ضاحي»، أن الاجيال التي ذاقت مرارة الانكسار خلال الفترة من ١٩٦٧ وحتي ١٩٧٣ هي اكثر الاجيال التي تستشعر لذة الانتصار بعد الانكسار، وأن مصر استردت عافيتها وسيناء الباسلة استردت قوتها، ومدينة العريش سادها الامن والامان، فالله حبا مصر بوفر كبير في الغاز بعد عدة اكتشافات جديدة، نقلتنا نقلة أخرى للأمام، ووفرت علينا العملة الصعبة، وهذا بخلاف ماتم على ارض الواقع من مشروعات اسكانية وخدمية عملاقة مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، والمدن الجديدة التي تم بناؤها على الظهير الصحراوي لبعض محافظات مصر.

وأكد -في كلمته التي القاها في لقاء مع مهندسي العريش- أن ما حدث هو نقلة حضارية، سيشعر بها الاجيال القادمة مثلما حدث سابقا، عندما تم حفر قناة السويس، ولمس هذا الانجاز اجيال اتت بعد ذلك، واصبحت القناة هي الايراد الثابت الذي يحقق لمصر، ايرادات بالعملة الاجنبية، مشيرا إلى أن التوسعات التي تمت مؤاخرا في القناة سوف يشعر بها الأجيال القادمة .

وتابع نقيب المهندسين، أن ما حدث خلال هذه الفترة من انجازات جاء نتاج ارادة سياسية قوية وقرارات اتخذت بواقع خطة استراتيجية تم تنفيذها الان على ارض الواقع مشيرا ان من تحمل مسئولية تنفيذ ذلك هم مهندسي مصر قاطرة التنمية .