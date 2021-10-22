فايزر: لقاح كورونا فعال بنسبة 91 % للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما

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ذكرت شركة فايزر الأمريكية أن لقاح كوفيد-19 الذي طورته بالتعاون مع بيونتيك فعال بنسبة 7ر90 % ضد الحالات التي يظهر عليها أعراض في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاما، بحسب وثيقة مقتضبة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ونشرت فايزر الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر، حيث سوف تناقش لجنة استشارية ما إذا كان اللقاح يجب إجازة اللقاح للأطفال الصغار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلا تقريبا، بحسب الوثيقة المقتضبة.

وفي وثائقها المقتضبة، أطلقت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلا إضافيا شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية. ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع تم ملاحظته سابقا مع اللقاح.