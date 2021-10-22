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نادي الأسير الفلسطيني: سجن «جلبوع» يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة

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نادي الأسير الفلسطيني: سجن «جلبوع» يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة نادي الأسير الفلسطيني: سجن «جلبوع» يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة

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أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية المعروفة باسم «المتسادا، ودرور، واليماز»، والمدججة بالسلاح اقتحمت قسم (١) في سجن «جلبوع» الليلة الماضية واستمر الاقتحام حتّى فجر اليوم.

وأفاد بأنه تم تنفيذ عمليات تفتيش واسعة داخل ذلك القسم، كما تعرض الأسرى البالغ عددهم نحو 90 أسيرا للاعتداء.

وأكد نادي الأسير، أن سجن «جلبوع» تعرض وما يزال لعمليات تنكيل مضاعفة، وعمليات الاقتحام تُشكل أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، في محاولة لإبقائهم في حالة عدم «استقرار» وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.

وذكر أن سجن «جلبوع» شديد الحراسة، وقبل عملية «نفق الحرية» كان يقبع فيه نحو (360) أسيرًا موزعين على أربعة أقسام جرى نقل قسمين منهم.

وقال نادي الأسير، في بيان نشرته اليوم وسائل إعلام فلسطينية، إن إدارة السجن قامت بقطع والكهرباء عنهم.

يذكر أن سجن «جلبوع» شهد هروب 6 أسرى فلسطينيين في السادس من سبتمبر 2021، ومن ثم مقامت إدارة السجون بنقل نصف الأسرى القابعين فيه، وكثفت من عمليات التفتيش والاقتحامات، كما وهددت مرارا بنقلهم إلى السجون الأخرى.

المصرى اليوم

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