بعد توقف إنتاجه عالميا.. «هيئة الدواء» تتخذ إجراءات عاجلة للقضاء على السوق السوداء لعقار «أكتيميرا»

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كثفت هيئة الدواء المصرية، حملات التفتيش على الصيدليات وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» لرصد الأدوية التي يتم تداولها بشكل غير شرعي لعلاج مضاعفات فيروس كورونا، وتأتي تلك الحملة نتيجة وجودة سوق سوداء على خلفية الشح الشديد في عقار «الاكتيمرا» المُستخدم لتقليل المضاعفات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور حمادة جمال مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه لا داعى لحالة الهلع لدى المواطنين بسبب نقص عقار «الأكتيمرا» نتيجة الضغط العالمي عليه، مؤكدا أنه ليس علاجا للفيروس كما يروج البعض، بل يستخدم في حالات معينة ضمن برتوكول علاجي لتقليل حدة مضاعفات الإصابة، مؤكدا أن هيئة الدواء تقوم بدورها فيما يتعلق بالرقابة وتوفير الدواء الأمن والفعال، من خلال متابعة سلاسل التوريد من الشركة الأم حتى تصل للمريض.

وكشف جمال، عن تحرك هيئة الدواء لاحتواء أزمة نقص «الأكتيمرا» عالميا، من خلال توفير بدائل تؤدي نفس الفاعلية وحصلت على ترخيص هيئة الدواء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، وتستخدم أيضا لعلاج مضاعفات كورونا، ومؤخرا تم إدراج تلك البدائل إلى برتوكولات العلاج، وتم التنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، ووصلت شحنات من تلك البدائل إلى مصر وجاهزة للتوزيع على مستشفيات وزارة الصحة، وسيتم البدء في التوزيع خلال أيام.

وكشف مدير عام الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية، عن تكثيف حملات التوعية للأطباء بكيفية استخدام تلك البدائل المستخدمة ومضاعفاتها من خلال إدارة الرعاية الصحية بهيئة الدواء، وذلك في محاولة للقضاء على السوق السوداء وحالة الهلع لدى البعض من نقص عقار الأكتيمرا«

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي شخص أو صفحة على السوشيال ميديا تدعي بيع «الاكتيمرا» وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على الفور، وذلك لأنها تتداول بشكل غير شرعي وخارج المنظومة الشرعية لتداول الدواء، مشيرا أن ألية الاستعلام عن الدواء تتم من خلال الاتصال بهيئة الدواء على الرقم 15301 وأيضا الموقع الرسمي للهيئة.

بدوره أكد الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على توافر 4 بدائل لمستحضر «الاكتيمرا» المستخدم في علاج أعراض الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد توقف إنتاجها مؤخرا على مستوى العالم حتى شهر ديسمبر المقبل حتى تستعيد الجهة المنتجة قدرتها على الإنتاج نتيجة الضغط الشديد والاحتياج العالمي للمستحضر خلال الفترات الماضية ومنذ بداية جائحة كورونا.

علي عوف رئيس شعبة الأدوية - صورة أرشيفية

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هيئة الدواء منحت رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر Sotrovimab في 15 يوليو 2021 وكذلك لمستحضر Regeneron في 31 اغسطس 2021، بالإضافة إلى إصدار موافقة استيرادية لمستحضر مركب باسم Bamlanivimab & Etesevimab بتاريخ 11 أغسطس 2021، وتم الاستيراد بالفعل واستلام وزارة الصحة للمستحضر، كما تم إصدار موافقة استيرادية لبديل آخر بتاريخ 13 سبتمبر 2021 لمستحضر sarilumab.

وتابع: «قامت هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية في إطار خطتها واستعداداتها للموجة الرابعة بعمل مخزون استراتيجي من مستحضر «الاكتيمرا» وتوفيره بهيئة الشراء الموحد والشركة المصرية ومازال يتم الصرف من خلاله بعد التوقف العالمي».

واستكمل: «بالتوازي سعت هيئة الدواء لتوفير بدائل علاجية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تم الموافقة على ادراج بدائل علاجية جديدة لبروتوكول كورونا خاصة الحالات الحرجة، مشيرا أن البدائل تتمز بنتائجها الكبيرة وأنها أقل في الأعراض الجانبية».

وأوضح، أنه جرت مخاطبة هيئة الشراء والتنسيق مع وزارة الصحة والجامعات لاستخدام المستحضرات البديلة وجارى توفير كميات من البدائل الجديدة وضخها بالقطاع الخاص وصرفها بناء على تقارير طبية وتحت إشراف الطبيب المعالج، مضيفا يجرى حاليا صرف «الأكتيمرا» من المخزون المتوفر بصيدلية الإسعاف.