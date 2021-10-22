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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1867 مواطن بقرية جبل الطير القبلية

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صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1867 مواطن بقرية جبل الطير القبلية صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1867 مواطن بقرية جبل الطير القبلية

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط، خلال يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1867 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 318 حالة جراحة و515 حالة اطفال و231 باطنة و107 قلب و99 نساء و92 اسنان و255 جلدية و196 انف واذن و54 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 104 تحاليل مختلفة وعمل 25 حالة موجات صوتية وعمل 7 حالة رسم قلب و عمل 4 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 152 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 9 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 88 متردد.

المصرى اليوم

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