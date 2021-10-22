«الأطباء»: صرف أكثر من نصف مليون جنيه للرعاية الإجتماعية خلال أكتوبر

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن ملخص أعمالها خلال شهر أكتوبر الجاري في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم والتي تكلفت مبلغ 649 ألف جنيه، وشمل هذا المبلغ تقديم الدعم الدراسي لـ23 أسرة بمبلغ 72 الف جنيه، والدعم العلاجي في الحالات الطارئة بمبلغ 27 ألف جنيه، كما قامت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء بتقديم الدعم لأسر 14 شهيد وشهيدة من الأطباء والطبيبات، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بإجمالي مبلغ 550 ألف جنيه.

وأوضحت الدكتور إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، أن عدد أسر شهداء كورونا المستفيدين من دعم النقابة منذ بدء الجائحة بلغ 275 أسرة، تم تقديم الدعم لهم بإجمالي مبلغ 11 مليون و390 ألف، جنيه بخلاف أوجه الدعم المقدمة من اتحاد المهن الطبية.

وأشارت «سلامة» إلى أن تقديم الدعم للأطباء وأسرهم في كافة النواحي الإجتماعية هو من أولويات مجلس نقابة الأطباء.

كما جددت مقرر اللجنة الاجتماعية مطالبة نقابة الأطباء بالحقوق العادلة للأطباء نحو بدل عدوى مناسب للأطباء ومعاش وفاة اصابية وتعويض مادي مناسب لجميع أسر الأطباء الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم.

يذكر أن اللجنة الاجتماعية أعلنت عن رقم هاتف وواتس 01008447501 للتواصل معها والمشاركة .