تعرف على ضوابط الشهادة في القضايا الجنائية وفقا للقانون

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تناول قانون الإجراءات الجنائية، عملية الشهادة في القضايا الجنائية، من خلال بعض مواد القانون، وذلك في إطار العملية التنظيمية لطلب الشهود، والإستماع إلى شهاداتهم، وتدوين الشهادة.

فنصت المادة 110، على أنه: «يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها»

أما المادة 111 فنصت على أنه: «تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر».

وأوضحت المادة 112، أنه «يسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم»، فيما أفادت المادة 113: «يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد».

وأضافت المادة 114: «يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول».

وذكرت المادة 115: «عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها، وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير»، أما المادة 116، فجاء فيها: «تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283، 285، 286، 287، 288».

وأوجبت المادة 117، على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور، ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وأوضحت المادة 118، أنه: «إذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا، أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه»، أما المادة 119، فجاء فيها: «إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضى في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق».