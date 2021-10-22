الممثلان البرازيليان أوتافيانو وفلافيا بحتفلان بعيد زواجهما الـ15 فى الأقصر

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احتفل الممثل البرازيلى ومقدم البرامج الشهير أوتافيانو كوستا، وزوجته الممثلة البرازيلية فلافيا أليساندرا، بعيد زواجهما الخامس عشر، بعد ما زاروا عدد من المدن المصرية السياحية وخاصة الأقصر كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر صورهما داخل المناطق الاثرية والفرعونية: "انتهت الرحلة ولكننا تعلقنا بالاقصر، لدرجة اننا لا نريد العودة، لدينا صور من رحلة مصر تكفى لأعوام قادمة، حتى ننشرها فى انستجرام ، مصر بلا شك بلد لا تنسى مليئة بالحضارة والجمال وغنية بالذكريات التى لا تنسى مدى الحياة".

ممثل وممثلة برازيلية في الاقصر

وقالت اليساندرا: "أدعوكم لمشاهدة الاقصر هنا تشاهدون تاريخ لا مثيل له , وحضارة فريدة من نوعها"، وذلك بعد قيامها بجولة سياحية في عدد من المواقع الأثرية في البر الشرقى، والغربي لمدينة الأقصر، مستمتعة بالحضارة المصرية القديمة، والتقطت العديد من الصور التذكارية بمفردها وبرفقة زوجها ، فى مختلف المناطق الاثرية، ومنها معبد الاقصر، والذى شاهد فيها عظمة المصرى القديم، وواجهة المعبد المكونة من 6 تماثيل، ومجموعة معابد الكرنك، وصالة الأعمدة اكبر صالة للأعمدة فى العالم، بعد ترميمها وإبراز جمال الألوان للمصرى القديم ، كما التقطت الصور وخلفها البحيرة المقدسة، كما زارت عدد من المقابر الفرعونية المنتشرة فى ووادي الملوك ووادي الملكات، وتمثالي ممنون الشهيرين، بجانب زيارتها لمعبد الملكة حتشبسوت، والقيام برحلات البالون الطائر للاستمتاع برحلة المغامرة التى تزين سماء المدينة السياحية من ارتفاع 550 متر، لتشاهد ابداع المصرى القديم ، ملتقطة العديد من الصور التى شيرتها على الـ" انستجرام " ، وذلك للترويج والدعاية لاهم المناطق الاثرية فى العالم، مشيدة بالإجراءات الاحترازية داخل المزارات الأثرية المصرية لضمان سلامة صحة السياح، مؤكدة على أمن و وأمان مصر ..

ممثل وممثلة برازيلية في الاقصر

وقال أيمن ابوزيد ، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالاقصر، ان نشر الممثل البرازيلي أوتافيانو، وزوجته الممثلة اليساندرا، لصورهما على مواقع التواصل الاجتماعى، جمع ملايين الإعجاب والدعاية الجيدة لمصر واهتمام كبير من وسائل الإعلام البرازيلية والعالمية، بعد زيارة الثنائى البرازيلى الشهير الى مصر، موضحا ان الممثل البرازيلى ومقدم البرامج الشهير أوتافيانو وزوجته الممثلة الشهيرة فلافيا أليساندرا يحتفلان بعيد زواجهما ال 15بزيارة الى مصر بدءا من القاهرة والجيزة الى الأسكندرية ثم الأقصر وأسوان وأبوسمبل وأخيرا الى منتجع شرم الشيخ الجميل ومنها عودتهم لبلادهم البرازيل.

ممثل وممثلة برازيلية في الاقصر

وأعرب الخبير السياحى، محمد عثمان - رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن سعادته بهذه الدعاية التى يقوم بها السائحين والمشاهير من مختلف بلدان العالم معتبرا هده اللقطات احد اهم وسائل الدعاية لتنشيط السياحة، والتى تعمل على جذب السباح، وما يترتب عليه من زيادة فى التدفقات السياحية الوافدة بعد نشر الصور، على مواقع التواصل الاجتماعى .

ممثل وممثلة برازيلية في الاقصر

واضاف إن هؤلاء السياح يفدون الى الاقصر ، من خلال رحلات مباشرة من اسبانيا وفرنسا ورومانيا ، والبرازيل بجانب الرحلات الوافدة من الغردقة ومدن البحر الاحمر، وهى رحلات اليوم الواحد، لزيارة المناطق الثقافية والأثرية بها، لقضاء وقت ممتع وسط الحضارة المصرية القديمة.