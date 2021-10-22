«التضامن» تستضيف الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا

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استضاف الهلال الأحمر المصري برعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال افريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وحضر الاجتماع بالقاهرة بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى كل من قادة جمعيات الهلال الأحمر بليبيا والجزائر، بينما شارك عبر الإنترنت كلا من قادة جمعيات الهلال الأحمر بتونس والمغرب.

وافتتح الاجتماع بكلمة من فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم، وتضمن الاجتماع التعاون الخماسي ما بين الدول في المجالات المختلفة التي تعمل فيها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لخدمة الإنسانية وأهمها التغيرات المناخية وحشد الجهود لمواجهتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ملف الهجرة والذي يعد من الملفات حديثة العصر، حيث إن هذه الدول إما مصدرة للهجرة أو دول عبور وتقوم الجمعيات الوطنية بتقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين في هذه الدول وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات الصحية المختلفة.

وتطرق الاجتماع لوضع إطار ممنهج لتنمية قدرات هذه الجمعيات الوطنية للقيام بدورها كجهاز مساعد لحكوماتها خاصة في أوقات الأزمات والكوارث ،وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال العمل الإنساني المبتكر والتحول الرقمي وإشراك الشباب وتنمية قدرات المتطوعين.