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براءة اختراع بجامعة الملك خالد عن أداة مرقمة لحمل وضبط الحاصرات

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سجّلها أكاديميان بـ"طب الأسنان".. نتائج علاجية أفضل وتقليل عدد الأدوات

براءة اختراع بجامعة الملك خالد عن أداة مرقمة لحمل وضبط الحاصرات

سجّل عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد الدكتور إبراهيم بن سليمان الشهراني، وعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور علي الهيزعي، براءة اختراع عن أداة مرقمة لحمل وضبط ارتفاع الحاصرات التقويمية.

وحول فكرة الاختراع، أوضح "الشهراني" أنه لضبط ارتفاع الحاصرات التقويمية يتم استخدام 4 أدوات تشمل حامل الحاصرات التقويمية وأداة ضبط ارتفاع 3.5 مم و4 مم وأداة ضبط ارتفاع 4.5 مم و5 مم وأداة الكشف السنية.

وأضاف: "فكرة الاختراع تقوم على استخدام أداة واحدة تقوم بمهام 4 أدوات، حيث تقوم أداة الاختراع بحمل الحاصرات التقويمية وضبط ارتفاعها على جميع أسطح الأسنان بدون استخدام أي أدوات إضافية أخرى، وبإمكان أداة الاختراع القيام بضبط ارتفاع الحاصرات التقويمية على ارتفاعات مختلفة على سطح السن الواحد".

وحول القيمة العملية لأداة الاختراع، بين "الهيزعي" أنها تتمثل في تقليل الوقت المستهلك في ضبط الحاصرات التقويمية، ودقة عالية في ضبط ارتفاعات الحاصرات، وكذلك تقليل الفترة الزمنية لعلاج التقويم، إضافة إلى إعطاء نتائج علاجية أفضل، وتقليل عدد الأدوات المستخدمة في العيادة، وتقليل نسبة انتقال العدوى، وتقليص الكلفة التشغيلية.

يُذكر أن براءة الاختراع تم تسجيلها بالهيئة للملكية الفكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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