بعد ترشح حسام غالي .. كشف غموض زيادة عدد أعضاء قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

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ترشح حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسمياً اليوم الجمعة في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي.

وسادت حالة من الغموض بين عدد كبير من الأعضاء والجماهير حول عدد القائمة خاصة أنه بعد انضمام حسام غالي أصبح عدد أعضاء قائمة محمود الخطيب 13 فرداً.

وضمت قائمة محمود الخطيب التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الجمعة 12 فرداً هم الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق، وللعضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبد القادر ومحمد سراج الدين ، وللعضوية تحت السن الثنائي: محمد الجارحي ومي عاطف.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً ، رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوان تحت السن.

ولكن بعد انضمام حسام غالي أصبح عدد أعضاء القائمة 13 وزادت المنافسة على منصب العضوية فوق السن مما يخلق تنافساً قوياً داخلها.

ولكشف الغموض علمت "المصري اليوم" من مصدر موثوق مقرب من محمود الخطيب أن بيبو فتتح باب المنافسة على منصب العضوية في قائمته في ظل رغبة أكثر من شخص في دخول القائمة لخدمة النادي الأهلي ، وترك الخطيب الباب مفتوحاً أمام أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يرغبونه خاصة في ظل أن معظم المرشحين من وجهة نظره مميزين وقادرين على خدمة القلعة الحمراء، ولذا ترك الأمر للجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين منذ السبت الماضي على أن تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.