أخبار عاجلة

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد ترشح حسام غالي .. كشف غموض زيادة عدد أعضاء قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

Print
بعد ترشح حسام غالي .. كشف غموض زيادة عدد أعضاء قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بعد ترشح حسام غالي .. كشف غموض زيادة عدد أعضاء قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ترشح حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق رسمياً اليوم الجمعة في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي.

وسادت حالة من الغموض بين عدد كبير من الأعضاء والجماهير حول عدد القائمة خاصة أنه بعد انضمام حسام غالي أصبح عدد أعضاء قائمة محمود الخطيب 13 فرداً.

وضمت قائمة محمود الخطيب التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الجمعة 12 فرداً هم الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق، وللعضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبد القادر ومحمد سراج الدين ، وللعضوية تحت السن الثنائي: محمد الجارحي ومي عاطف.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة، فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً ، رئيس مجلس إدارة، ونائب للرئيس، بجانب أمين صندوق، و9 أعضاء، منهم عضوان تحت السن.

ولكن بعد انضمام حسام غالي أصبح عدد أعضاء القائمة 13 وزادت المنافسة على منصب العضوية فوق السن مما يخلق تنافساً قوياً داخلها.

ولكشف الغموض علمت "المصري اليوم" من مصدر موثوق مقرب من محمود الخطيب أن بيبو فتتح باب المنافسة على منصب العضوية في قائمته في ظل رغبة أكثر من شخص في دخول القائمة لخدمة النادي الأهلي ، وترك الخطيب الباب مفتوحاً أمام أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يرغبونه خاصة في ظل أن معظم المرشحين من وجهة نظره مميزين وقادرين على خدمة القلعة الحمراء، ولذا ترك الأمر للجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين منذ السبت الماضي على أن تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية