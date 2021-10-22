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حريق في مصنع للمتفجرات يقتل 15 شخصا

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حريق في مصنع للمتفجرات يقتل 15 شخصا حريق في مصنع للمتفجرات يقتل 15 شخصا
قتل 15 شخصا وفقد شخص بعد اندلاع حريق في مصنع متفجرات روسي في جنوب شرق موسكو اليوم، كما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة منطقة ريازان حيث يقع المصنع، إن الضحايا ماتوا في الحريق الذي اندلع في المنشأة في قرية ليسنوي على مسافة 300 كيلومتر من العاصمة.

وأضافت في بيان "ما زال مصير شخص غير معروف".

وأشارت إلى أن شخصا آخر نقل الى المستشفى بسبب "حروق خطرة" وهو في "حال حرجة".

ونشرت وزارة الحالات الطارئة صورا تظهر دخانا وحطاما في المصنع الذي تضرر بشدة.

وأعلنت في وقت سابق أن الحريق نجم عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة" في مصنع "إلاستيك" المحلي.

وتعتبر الحكومة الروسية ذلك المصنع "شركة إستراتيجية" وتنتمي، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة "روستيك" الحكومية التي تضم شركات تزود منتجات صناعية ومتقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

لكن وسائل إعلام محلية قالت إن المصنع أفلس في العام 2015 وأن ورشه تستخدمها شركات أخرى في قطاع صناعة المتفجرات.

وقالت وزارة الحالات الطارئة إن رجال الإطفاء تلقوا أولا بلاغا عن اندلاع حريق في المصنع عند الساعة 08,22 بالتوقيت المحلي.

وأرسلت وزير الحالات الطارئة بالإنابة ألكسندر تشوبريان إلى الموقع. وهو مسؤول عن الوزارة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها أرسلت محققين للتدقيق في ما إذا كان المصنع كان يمتثل "لمستويات السلامة الصناعية".

وقد أرسل أكثر من 170 مسعفا الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وقال رئيس الإدارة المحلية في وقت سابق لوكالة تاس للأنباء إن 17 شخصا كانوا داخل ورشة المصنع عند اندلاع الحريق.


الوطن السعودية

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