المصري يحشد نجومه لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي

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أعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة سلطات الموارد المائية الأوغندي، المقرر لها غدًا السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت، أحمد مسعود، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي، كريم علاء، علاء عطا.

خط الوسط: إيزي إيميكا، حجاج عويس، فريد شوقي، حسن على، إسلام عطية، زياد فرج، مصطفى سلطان، محمد جريندو، محمد عنتر.

خط الهجوم: أوستن أموتو، حسين رجب.