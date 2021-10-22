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الأهلي يواجه سبورتنج في دوري المرتبط بدورى السلة

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الأهلي يواجه سبورتنج في دوري المرتبط بدورى السلة الأهلي يواجه سبورتنج في دوري المرتبط بدورى السلة

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يستضيف نظيره فريق سبورتنج في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، ويسعى «رجال سلة الأهلي» إلى الفوز بها ومواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في كل مواجهاته الماضية بالبطولة.
ويعقد الاسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية لتقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز، بعد أن تغلب الفريق أمس على فريق طنطا بنتيجة 81-48.
ومن المقرر أن تقام مباراة فريق المرتبط للنادي الأهلي لكرة السلة «18 سنة» مع فريق سبورتنج في الرابعة عصر اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.
وكان «رجال سلة الأهلي» قد قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.
ويسعى «رجال سلة الأهلي» لمواصلة العروض القوية التي يقدمها منذ بداية الموسم بعد أن حقق لقب بطولة منطقة القاهرة، ثم توج بلقب البطولة العربية للأندية تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.

المصرى اليوم

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