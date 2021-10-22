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الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:53 صباحاً
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لقطات لرحلة استمرت أكثر من 9 ساعات.. حاملتا صواريخ روسيتان استراتيجيتان فوق القطب الشمالي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 03:12 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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