سقوط تاجر مخدرات وزوجته بالسلام وبحوزتهم كميات متنوعة

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من رصد نشاط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، بالفيوم تبين قيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من شقة "مستأجرة" بمعرفة زوجته "ربة منزل " بدائرة القسم وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى .

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليها ، وبحوزتهما "بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة –4 زجاجات تحوى مخدر الكيتامين "سائل"– مبلغ مالى – سيارة ملك المتهم الأول " ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته .