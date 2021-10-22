أخبار عاجلة

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة مواطن فى مشاجرة وضبط المتهمين بالمقطم

Print
إصابة مواطن فى مشاجرة وضبط المتهمين بالمقطم إصابة مواطن فى مشاجرة وضبط المتهمين بالمقطم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ملابسات واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وضبط مرتكب الواقعة

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها ،أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص ،بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض "مطواه"كان بحوزته محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة

مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة

مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة

مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة