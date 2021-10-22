إصابة مواطن فى مشاجرة وضبط المتهمين بالمقطم

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ملابسات واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وضبط مرتكب الواقعة

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها ،أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص ،بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض "مطواه"كان بحوزته محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة