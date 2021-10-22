شباب سفينة النيل للشباب العربي يزورون المناطق الأثرية في الأقصر

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زار شباب سفينة النيل للشباب العربي، عدد من المناطق والمقاصد الأثرية بمحافظة الأقصر في إطار البرنامج المخصص لهم، حيث توجه الشباب المشارك لزيارة معابد الأقصر ومشاهدة أكبر صالحة اعمدة في العالم تضم ١٣٤ عمود على شكل زهرة اللوتس المفتوحة والمغلقة بجانب البحيرة والجعران المقدس وباقى المعابد ومنها معبدخنسو، كما توجهوا لزيارة معبدالاقصر والتقاط الصور التذكارية مع واجهة المعبدالتي تضم ٦ تماثيل بجانب زيارة المتحف للتعرف على محتوياته ومكوناته وتاريخ إنشائه.

وسفينة النيل للشباب العربى هو حدث تقيمه وزارة الشباب المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من ١٥ أكتوبر حتى ٢٦ أكتوبر الجارى؛ بمشاركة العديد من شباب وفتيات الوطن العربي، حيث يقوم الشباب بزيارة اغلب المعالم التاريخية والأثرية في محافظات مصر بدءا من محافظة القاهرة وحتى أسوان في رحلة نيلية بإحدى الفنادق العائمة، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للشباب العربى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية ولتقوية الروابط بين الشباب من مختلف الجنسيات العربية .

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيرى، بشباب الوفود العربية في محافظة الاقصر المتحف المفتوح والتى تزخر بالعديد والعديد من المواقع الأثرية المتفردة والتى يعد اهمها طريق الكباش الذي تستعد محافظة الاقصر لافتتاحة عالميا في غضون ايام والذى تبعث به مصر رسالة للعالم أجمع وهى حفاظنا على تراثنا التاريخى المتميز والسعى للكشف عن المزيد من التراث الانسانى على ارض الاقصر، كما اكد على ان اهمية الرحلة تكمن في التعارف بين الشباب العربي الذي يعد مستقبل الأمة وتمنى أن يري الشباب هم وأسرهم في الأعوام القادمة على أرض الأقصر.

ويشارك في الرحلة 120 شاب وفتاة من 15 دولة عربية، وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للشباب العربي لزيارة المعالم السياحية والأثرية العريقة بجمهورية مصر العربية، وكذلك التآخي بين الأشقاء العرب.

وتم استقبال الوفود بأنغام موسيقى الربابة والطبل والمزمار البلدي لفرق الفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وذلك من أمام فندق ونتر بالاس مرسى سفينة النيل للشباب. وقد أبدى الوفود إعجابهم ببرنامج الزيارة السياحية بمحافظة الاقصر معربين عن سعادتهم بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

ويذكر أن الدول المشاركة في الفعاليات هي «الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، الصومال، السعودية، السودان، العراق، فلسطين، قطر، اليمن،ليبيا، بالإضافة إلى الوفد المصري».