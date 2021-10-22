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«تنمية الريف المصري» تبدأ إجراءات إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بأراضى الـ1.5 مليون فدان بالمنيا

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«تنمية الريف المصري» تبدأ إجراءات إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بأراضى الـ1.5 مليون فدان بالمنيا «تنمية الريف المصري» تبدأ إجراءات إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء بأراضى الـ1.5 مليون فدان بالمنيا

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن بدء الخطوات التنفيذية لإقامة ٣ محطات لتوليد الكهرباء بأراضى «الريف المصرى الجديد» في منطقة غرب غرب المنيا، لخدمة منتفعى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان.

وقال اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، تم الانتهاء بالفعل من إسناد مهام إقامة محطات الكهرباء الثلاثة، ومد شبكات الكهرباء بأراضى المشروع، لإحدى الشركات الوطنية، (شركة مدكور)، والتى قامت من جانبها بشحن وإقامة عدد من الكرفانات الخاصة بها داخل محيط المنطقة الخدمية بمنطقة غرب غرب المنيا، وذلك لإقامة فنييها وكوادرها وإدارة ومتابعة العمل تحت إشراف «شركة تنمية الريف المصرى الجديد»، وذلك بهدف سرعة إتمام الأعمال اللازمة لتوفير الكهرباء بالمنطقة، في أفضل وأسرع صورة ممكنة، وبأقل تكلفة ممكنة للمستهلكين من منتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان بغرب المنيا.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري الجديد، أنه من المقرر أن تتضمن أعمال المحطات الثلاثة إقامة محطة كهرباء بجوار المزرعة النموذجية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تقوم الشركة حالياً بإقامتها لتكون دليلاً إرشادياً ونموذجاً عملياً لكافة المنتفعين من مزارعى ومستثمرى منطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى تركيب عدد كبير من أعمدة الإنارة بالمنطقة، نحو استهداف الربط بين أراضى «شركة تنمية الريف المصرى الجديد» والمشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان في كل من منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

المصرى اليوم

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