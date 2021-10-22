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قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بالبحيرة

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قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بالبحيرة قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بالبحيرة

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نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور، في تقديم خدماتها الطبية ل ٧٤٣ مواطن من أهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمراراً لجهود جامعة عين شمس في تقديم خدماتها التنموية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية المتنوعة للمواطنين في تخصصات الجراحة العامة، العظام ،النساء، الرمد، الباطنة، أنف وأذن، جلدية، أطفال، عظام، بالإضافة إلى صرف العلاج مجاناً من صيدلية القافلة ل ٧٠٠ مستفيد، بالإضافة إلى تحويل ٣٣ حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

وتم عقد إمتحان تحديد مستوى لعدد ٥١ دارس؛ تمهيداً لفتح فصول محو أمية للتدريس لهم عن طريق التعاقد الحر مع طلاب جامعة عين شمس وعقد اختبار فوري لعدد ٣٣ مواطن، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة د. عاشور عمري ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.

وشملت القافلة، وقام سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لمتابعة أعمال القافلة، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وللوقاية من ، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات مجاناً على جميع المترددين على القافلة لضمان سلامتهم .

قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة
قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة
قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف وتوابعها بمحافظة البحيرة

المصرى اليوم

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