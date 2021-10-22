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تعرف على برنامج المراكز والبيوت الأثرية خلال الأسبوع المقبل

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تعرف على برنامج المراكز والبيوت الأثرية خلال الأسبوع المقبل تعرف على برنامج المراكز والبيوت الأثرية خلال الأسبوع المقبل

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تنشر "المصري اليوم" الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية، في البيوت الأثرية التابعة للصندوق التنمية الثقافية ابتداءا من غذ السبت وحتى الجمعة المقبلة:

السبت 23 أكتوبر:

- مركز طلعت حرب الثقافي : الصالون الثقافى - ذاكرة الوطن (انتصارات أكتوبر المجيدة)، يدير الصالون أ/ محمد الشافعى6م.

- قصر الأمير طاز : السبت والثلاثاء من كل اسبوع : ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى1ظ.

- سينما الهناجر للفنون : نادى سينما الطفل الكارتون المصرى12ظ.

- بيت العيني "مركز إبداع الطفل" : السبت من كل أسبوع:ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف أ/إيمان سليمان 11ص.

- بيت الهراوي "بيت العود العربي" : حفل رباعي عود ، 8م

الأحد 24 أكتوبر:

- مركز إبداع الحرية بالإسكندرية : بالتعاون مع إتحاد كتاب فرع الإسكندرية ندوة بعنوان "مناقشة المجموعة القصصية "جبال الكحل " للكاتبة د/ كاميليا عبد الفتاح 6.30م

- قصر الأمير طاز : الأحد و الثلاثاء والخميس من كل أسبوع : ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب المخرج أ/ أحمد زكريا 3م.

- بيت الشعر العربي : ورشة شعراء جامعات مصر5م ، ثم لقاء مع الشعراء الذين وصلوا للقائمة القصيرة في جائزة بيت الشعر دورة صلاج عبد الصبور7م.

- مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية (المرحلة الأولى من الدفعة الثانية – الدفعة الثالثة)

- بيت العيني "مركز إبداع الطفل" : دورة في فن ادارة وتنظيم الوقت وإرادة وعزيمة المصريين أ/ رحمة محسن11ظ

- مركز إبداع الحرية "بالإسكندرية" : 24- 28/10: أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية بالتعاون مع السفارة الأسبانية 5 م

الأثنين 25 أكتوبر:

- قاعة سينما الهناجر : نادى سينما دول البحر المتوسط 7م.

الثلاثاء 26 أكتوبر:

- بيت العيني "مركز إبداع الطفل": " ورشة حكي بعنوان (يوم الكرامة) أ/ رحمه محجوب 2عصراً

الأربعاء 27 أكتوبر:

- قبة الغوري : عروض فرقة التنورة التراثبة ، 7م

- بيت العيني : ورش الفنون التشكيلية بعنوان (مصريتنا) احتفالاً بانتصارات اكتوبر المجيدة اشراف أ/ دعاء فتحي 2عصراً.

- مركز إبداع الحرية بالإسكندرية : ندوة مناقشة رواية " ميدافللو " للكاتبة / أمينة الزغبي مناقشة أ.د/ سحر شريف يدير اللقاء الأديب / محمد عباس علي 6.30 م

الخميس 28 أكتوبر:

- بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" : الخميس 28/10: حفل شباب الغناء العربي (وطنيات- انتصارات أكتوبر) بمشاركة الاصوات الذهبية بقيادة / مدحت عبد السميع 7م.

- قبة الغوري : فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراض 8م.

- بيت العيني : ورشة لتعليم مبادئ التصوير الفوتوغرافي أ/ عبدالله محسن 12ظ

- مركز الحرية للإبداع : ندوة بعنوان مناقشة ديوان " باي بولار " للشاعر / محمد فتحي مناقشة الشاعر و الناقد / أحمد حنفي و الشاعر و الناقد د/ وليد طلعت يدير اللقاء الشاعر و الناقد / محمد خميس 6.30

- بيت السحيمي : حفل غنائي فرقة الفنانة آسيا مدني7م.

- مركز طلعت حرب الثقافي : اتعلم (مهن وحرف يدوية) مع أحد الحرفيين1ظ.

الجمعة 29 أكتوبر:

- قصر المانسترلي : حفل ريستال فلوت وهارب 8م.

- مركز طلعت حرب الثقافي : كتاب وورشة (على الناصية) لأهالى حى زينهم والمناطق المجاورة2ظ.

- بيت السحيمي : عرض للاراجوز وخيال الظل 7م

المصرى اليوم

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