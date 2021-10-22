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الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراته أمام الأهلي

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الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراته أمام الأهلي الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراته أمام الأهلي

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اتخذ مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قرارا بمنع بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلى، وذلك لعدم سداد الشركة الراعية “برزنتيشن” مستحقات النادى المالية المتأخرة والمقدره بنحو 44 مليونا ونصف المليون جنيه .

كما قرر مجلس الإدارة عدم دخول أي مواد إعلانية لمضمار ملعب برج العرب مع إخطار جميع الجهات المعنية، وذلك لحين سداد المبلغ بشكل كامل، بغية الحفاظ على حقوق النادي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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