نيمار جاهز للمشاركة مع باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا

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حسم نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان مدى جاهزيته لمباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، مساء الأحد المقبل، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

أشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن نيمار شارك في المران الجماعي بالكامل اليوم الجمعة، ليمنح ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق إمكانية الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

أضافت أن نيمار تعافى من إصابته العضلية التي أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد لايبزيج في دوري الأبطال، بعدما نفذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح تام.

في المقابل، واصل سيرجيو راموس التدريب منفردا، كما ينفذ لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس برنامجا خاصا، حيث سيتعافى من إصابته بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

وأشارت إلى أن بوكيتينو يمكنه الاعتماد في مباراة الكلاسيكو على آنخيل دي ماريا الذي غاب عن مواجهة لايبزيج للإيقاف قاريا، بينما لم يتحدد بعد موقف ماورو إيكاردي رغم مشاركته في المران الجماعي.