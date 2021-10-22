أول تعليق من محمد حفظي على تسريب فيلم «ريش» على مواقع التواصل الإجتماعي

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علق المنتج محمد حفظي على أزمة تسريب فيلم «ريش»على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنصات الإليكترونية، مساء أمس الخميس، حيث قال إن شركة الإنتاج تعمل الآن على غلق الروابط المسربة على الإنترنت، حتى لا تتكبد الشركة خسائر أكثر.

وأضاف حفظي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لا يعلم كيف تم تسريب الفيلم، ولا يوجه أي إتهام لأي شخص أو أي جهة، ولكن كل ما يسعى إليه هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من غلق الروابط، حتى لا تتسع رقعة المشاهدة ويؤدي إلى خسارة فادحة للشركة.

وعن انتقاد العديد من الفنانين والجمهور للفيلم، أشار إلى أن من حق كل شخص انتقاد الفيلم إذا رأى أنه غير جيد من وجهة نظره، وكل الأراء لها كامل الإحترام.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة، كتب رأيه في الفيلم في تغريده له عبر تويتر، قائلا: «شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة صباحا، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة وأب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها».

وأضاف: «صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر إطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة أم لا لأنه أيضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية».