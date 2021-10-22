أخبار عاجلة

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من محمد حفظي على تسريب فيلم «ريش» على مواقع التواصل الإجتماعي

Print
أول تعليق من محمد حفظي على تسريب فيلم «ريش» على مواقع التواصل الإجتماعي أول تعليق من محمد حفظي على تسريب فيلم «ريش» على مواقع التواصل الإجتماعي

لاقتراحات اماكن الخروج

علق المنتج محمد حفظي على أزمة تسريب فيلم «ريش»على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنصات الإليكترونية، مساء أمس الخميس، حيث قال إن شركة الإنتاج تعمل الآن على غلق الروابط المسربة على الإنترنت، حتى لا تتكبد الشركة خسائر أكثر.

وأضاف حفظي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لا يعلم كيف تم تسريب الفيلم، ولا يوجه أي إتهام لأي شخص أو أي جهة، ولكن كل ما يسعى إليه هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من غلق الروابط، حتى لا تتسع رقعة المشاهدة ويؤدي إلى خسارة فادحة للشركة.

وعن انتقاد العديد من الفنانين والجمهور للفيلم، أشار إلى أن من حق كل شخص انتقاد الفيلم إذا رأى أنه غير جيد من وجهة نظره، وكل الأراء لها كامل الإحترام.

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة، كتب رأيه في الفيلم في تغريده له عبر تويتر، قائلا: «شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة صباحا، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة وأب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها».

وأضاف: «صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى إطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة أم لا لأنه أيضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية