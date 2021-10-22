إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

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أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 عمال، وسائق، في حادثي سير بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادثي سير بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، منها إصابة 3 عمال، في حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 9126 ي ب ا ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، جنوب مدخل ملوي، جنوب المنيا، نتيجة السرعة ، وإصابة سائق في حادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي أمام مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر محضرين بالواقعتين.