ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بالقطامية

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص بسوهاج مصاب على إثر ادعاء شروع في سرقة هاتفه المحمول بالإكراه.

بالانتقال وسؤال المجنى عليه أقر بأنه أثناء تواجده وآخرين بشقة تحت الإنشاء كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بشروعه في سرقة هاتفه المحمول، وأثناء محاولته الإمساك به قام بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.