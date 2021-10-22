سماء الأقصر تتزين بـ19 رحلة بالون تقل 320 سائحًا

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تزينت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، بعدد 19 رحلة بالون طائر على متنها 320 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وتعد رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، كما أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.