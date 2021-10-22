أخبار عاجلة

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة -
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سماء الأقصر تتزين بـ19 رحلة بالون تقل 320 سائحًا

Print
سماء الأقصر تتزين بـ19 رحلة بالون تقل 320 سائحًا سماء الأقصر تتزين بـ19 رحلة بالون تقل 320 سائحًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت سماء مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، بعدد 19 رحلة بالون طائر على متنها 320 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الأحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وتعد رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، كما أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان

مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة

مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة

مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة

مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة