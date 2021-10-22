إصابة 3 عمال في حادث انقلاب بطريق الصعيد الشرقي في المنيا

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أصيب 3 عمال في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد في المنيا .

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير امن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي رقم 9126 ي ب ا ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» جنوب مدخل ملوي، جنوب المنيا نتيجة السرعة .

تسبب الحادث في إصابة 3 عمال وهم خلف زكريا راشد، 22 سنة، وأشرف إبراهيم أبو زيد، 38 سنة، وشقيقه سيد، 25 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة .