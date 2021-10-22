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افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش بتكلفة 8 مليون جنيه

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افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش بتكلفة 8 مليون جنيه افتتاح مسجد نور الإسلام بالعريش بتكلفة 8 مليون جنيه

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افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد نور الإسلام بالعريش، وذلك بحضور، اللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وعزيز مطر ورحمي بكير، عضوي مجلس النواب.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد يتكون من صحن ومصلى ودورات مياه وغرفة للأمام،، مشيرا إلى أنه تم إحلاله وتجديده بقيمة 8 ملايين جنيه، من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2020/2021، لافتًا إلى افتتاح عدد 13 مسجدًا بالعريش يوم الجمعة الماضي.

وأشار جمعة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من بداية يوليو الماضي وحتى تاريخه 240 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 214 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

من جانبه، صدق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على زيادة مساحة المسجد بنسبة 60%، ليصبح 720 مترا.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد، التي تحتاج إلى إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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