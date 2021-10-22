وزير الأوقاف: فتح دورات المياه بالمساجد كان ضرورة ملحة بعدما أصبحت الظروف أفضل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ملحمة أكتوبر كشفت عن معدن المصري الأصيل شعبا وجيشا وما حدث في ملحمة السويس هو تلاحم والتفاف الجيش مع الشعب للتصدي للعدو.

وأوضح أن العالم كله يشهد ان تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والصمود والتضحية فهم سطروا ملحمة وطنية عظيمة سواء أثناء حرب أكتوبر أو في مواقف أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بأئمة ومشايخ السويس بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والقيادات التنفيذية.

وأضاف الدكتور مختار جمعة، أن الجيش المصري من لُحمة الشعب ليس فيه مرتزقة، والجندي الذي يحارب يعلم أنه يدافع عن أهله بخلاف جيوش المرتزقة فهم لا يؤتمنون ولا يمكن أن يحاربوا من اجل دولة.

وأشار إلى أن هناك نقلة اقتصادية في تمثل عبور جديد وروح جديدة، ونستلهم من روح أكتوبر ملحمة البناء والتعمير، فالحرب ليست مقصودة لذاتها وانما لاستراد الأرض، ولا نتعدى على أحد، وبمجرد ان استردينا الأرض انتقلت الدولة المصرية لمرحلة جديدة وهي البناء والتنمية والتعمير.

وأكد الدكتور جمعة أن قضية الوعي الرشيد قضية أمن قومي، ولا تأتي مناسبة إلا ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الوعي وبناءه.

وتابع أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن الملحمتين العسكرية والاقتصادية، وكل فكرة صحيحة وكل تصحيح لفكرة خاطئة يسهم إما في توفير نقطة دم أو يساهم في مزيد من البناء والتعمير.

وتطرق الوزير إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المساجد، وقال إن فتح دورات المياه لا يعني أن يتساهل المصلين في تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتا ان فتح الدورات كان ضرورة ملحة للوضوء بعدما أصبحت الظروف أفضل مع زيادة اللقاحات التي وفرتها الدولة المصرية.

وتابع أنه بداية من خطبة الجمعة اليوم، سيكون موضوع الخطبة الثانية للتوعية بأهمية تلقي اللقاح باعتباره من الأمور المشروعة، لإنه يدخل في باب الحفاظ على النفس.

وأعلن أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة، لتوفير عدد من سيارات ونقاط تقديم اللقاحات بجوار المساجد الكبرى وخاصة في القرى، مع تلقى عدد كبير من المواطنين للقاح، كان علينا منح قدر أكبر من المرونة وفتح دورات، لكن مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والتباعد.

ومنعا لتعطل الدورات التثقفية والتوعوية، سيجري إعادة فتح المراكز مرة أخرى مع مراكز محفظي القرآن الكريم، وذلك لإمكانية التحكم في عدد الدارسين والمتدربين الذين يتلقوا المحاضرات في القاعات الكبيرة المغلقة، إذ تشهد تسجيل أسماء متلقى العلم، بعكس المساجد التي لا يمكن التحكم في عدد المترديين عليها خلال دروس العلم.

وتابع أن الوزارة ستبدأ في عدة نقاط، منها مراكز الثقافة الإسلامية وجرى الإعلان عن قبول الدفعة الأولى مع استكمال دراسة الدفعة الثانية، بجانب مراكز اعداد محفظي القرآن الكريم.

كما أطلقت الوزارة مبادرتين، الأولى مبادرة سكن ومودة ويمكن تطبيقها في كل المدن لتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا ولكل من يريد أن يفهم الحقوق الزوجية حفاظا على الأسر، وستكون دورات خفيفية بواقع محاضرتين تثقيفيتين.

اما المبادرة الثانية فتهتم بحقوق الطفل، جرى التنسيق مع وزارة الثقافة واصدرنا 14 عدد من سلسلة رؤية وستعقد الوزارة ندوات تثقيفية خفيفة عن حق الطفل وهي مرة أسبوعيا، على أن تعقد في دور المناسبات بعد فتحها، مع تطبيق إجراءات التباعد، مع شغل نصف الطاقة الاستيعابية للقاعات.

كما ستضم المبادرة يوم للأطفال ليتعلم اساسيات الثقافة الرشيدة، ليكون يوم للطفل ويوم للمتزوجين حديثا، إضافة إلى عودة النشاط لمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز اعداد محفظو القران الكريم.