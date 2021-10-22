معرض للصور النادرة لأشهر الفرق الموسيقية المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للجاز

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ينظم مهرجان القاهرة الدولي للجاز على هامش فعالياته معرضاً كبيراً للصور الفوتوغرافية النادرة التي تخص أشهر الفرق الموسيقية المصرية في فترة الخمسينيات وحتى نهاية السبعينيات مثل فرق البتي شاه الشهيرة التي كان يعزف بها الموسيقار عمر خيرت على آلة الدرامز في بداية مشواره الفني جنبا إلى جنب مع الفنان عزت أبو عوف والفنان هاني شنوده، وفرقة بلاك كوتس التي كونها إسماعيل الحكيم نجل الكاتب الكبير توفيق الحكيم في أواخر الستينيات، وفرق أخرى شهيرة مثل كاتس ورام جام وبلوبيردز والجيتس التي أفرزت جيل من نجوم الفنانين المصريين فيما بعد.

ويهدف المعرض إلى توثيق هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر الفني وتعريف الجمهور بها وبشكل الحياة الإجتماعية والفنية في ذلك الوقت.

يفتتح المعرض الخميس 28 أكتوبر الجاري في جاليري "مارجو فيون" بداخل مركز التحرير الثقافي - الجامعة الأمريكية بالتحرير.

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‏يعقد المهرجان بهذه المناسبة ندوة صحفية في الساعة السادسة مساء من نفس اليوم يستضيف فيها الفنان الكبير هاني شنوده مع بعض كبار الفنانين من رموز هذه المرحلة مثل الفنانين أمير حنا ونبيل سليم للحديث عن تفاصيلها وذكرياتها.

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يدير الندوة المؤلف الموسيقي المعروف الفنان شريف نور قائد فرقة محمد منير والمخرج بالتلفزيون المصري، والذي قدم أعمالا عديدة في مجال الموسيقى التصويرية وحصل على جائزة أفضل مؤلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو أيضا مؤسس فريق مونت كايرو الذي يقدم من خلاله مؤلفاته الموسيقية.