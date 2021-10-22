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محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء مخالف لمبني تحت الإنشاء في أبو كبير

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محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء مخالف لمبني تحت الإنشاء في أبو كبير محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء مخالف لمبني تحت الإنشاء في أبو كبير

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإيقافإستكمال أعمال بناء مخالف لمبنى مُقام تحت الإنشاء بعزبه الحكماء بقريه بني عياط التابعه لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي هذا الإطار قام فريق العمل المشكل من مركز ومدينة أبوكبير ،بالتوجه للمبنى وتبين قيام صاحبه بتقديم طلب تصالح على الدور الأرضي والأول العلوي وأعمدة الدور الثالث، وقيامه بالشروع في بناء سقف الدور الثالث بالمخالفة، ليقوم فريق العمل المكلف بفك الشدة الخشبية بالدور الثالث وإزالة المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المبني .

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ،بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأجازات والعطلات الرسمية، والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.

المصرى اليوم

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