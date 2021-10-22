قرار وزاري.. عقوبات للتطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احمد الراجحي قراراً باضافة فقرات جديدة الى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (178743)، والخاصة بالمنصات الالكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الالكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك.
وفيما يلي جدول العقوبات الجديدة:
|م
|وصف المخالفة
|العقوبة
|64
|تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية.
|20٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال
|65
|عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين.
|10٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال
|66
|عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة.
|50٫000 ريال / تتعدد بتعدد العمال
|67
|مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة.
|5٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال