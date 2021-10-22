قرار وزاري.. عقوبات للتطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احمد الراجحي قراراً باضافة فقرات جديدة الى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (178743)، والخاصة بالمنصات الالكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الالكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك.

وفيما يلي جدول العقوبات الجديدة: