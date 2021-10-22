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هدفا الدوسري ومشاريبوف يتنافسان على جائزة الأجمل في ربع ونصف نهائي دوري الأبطال

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هدفا الدوسري ومشاريبوف يتنافسان على جائزة الأجمل في ربع ونصف نهائي دوري الأبطال هدفا الدوسري ومشاريبوف يتنافسان على جائزة الأجمل في ربع ونصف نهائي دوري الأبطال

هدفا الدوسري ومشاريبوف يتنافسان على جائزة الأجمل في ربع ونصف نهائي دوري الأبطال

تعرّفت الجماهير في القارة الآسيوية على الفريقين المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد منافسة قوية ومثيرة، خلال مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي.

وأقيمت مباريات الدورين في وكوريا الجنوبية، حيث تأهل الهلال السعودي لمواجهة بوهانغ الكوري الجنوبي، في النهائي الذي يقام في السعودية يوم 23 نوفمبر المقبل.

واختار الاتحاد الآسيوي هدفي سالم الدوسري لاعب الهلال، وجلال مشاريبوف المحترف الأوزبكي في صفوف النصر، ضمن قائمة أجمل هدف سُجّل في ربع نهائي، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد الاتحاد القاري أن التصويت سيستمر لغاية يوم الأحد 24 أكتوبر.

جلال الدين مشاريبوف (النصر أمام الوحدة الإماراتي)

كان النصر يتقدم على الوحدة بنتيجة 1-0، عندما استلم جلال الدين مشاريبوف الكرة خارج منطقة الجزاء وهيأها لنفسه قبل أن يرسل تسديدة جميلة في الزاوية للمرمى.

سالم الدوسري (الهلال أمام بيرسيبوليس)

وقد سجل هدفاً جميلاً في المباراة أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي، حينما استلم الكرة بشكل جميل قبل أن يسددها قوية في شباك الحارس حامد لاك.

كما تم اختيار أهداف كل من فاليري كازايشفيلي (أولسان هيونداي أمام جيونبوك هيونداي)، لي دونغ-غيونغ (أولسان هيونداي أمام جيونبوك هيونداي)، غرانت اليكس غرانت (بوهانغ ستيلرز أمام أولسان هيونداي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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