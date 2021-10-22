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زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:25 صباحاً
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
-
الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:20 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
"المجنونة رخصت".. الطماطم والكوسة والفلفل والباذنجان والبصل بـ 5 واللمون والقلقاس بـ 10
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 22 أكتوبر 2021 02:33 مساءً
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