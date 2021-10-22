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زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:39 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:25 صباحاً
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
-
الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الكاظمـي يتعهد بحمـاية المتظاهرين ويحذر من استغلال تنظيم داعش للظرف السياسي الراهن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 02:29 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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