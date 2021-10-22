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قدم طيارو فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، وكذلك فريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية عروضاً جوية مبهرة شاهدها آلاف الجماهير من رواد الحدث الدولي إكسبو 2020 دبي، حيث تميزت عروض الفريقين بالجرأة والاحترافية.

وقُدمت العروض فوق موقع حديقة اليوبيل بإكسبو 2020 حيث ظهر مفعماً بالحيوية وزاخراً بالألوان المبهجة، فيما قدم فريق الصقور السعودي، اليوم الجمعة.

وتنُظّم العروض الجوية بالتعاون مع جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويضم أكسبو دبي أجنحة لـ 192 دولة فى مناطق التنقل والاستدامة والفرص.