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السفير المصري في الرياض يلتقي وزير التعليم السعودي

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السفير المصري في الرياض يلتقي وزير التعليم السعودي السفير المصري في الرياض يلتقي وزير التعليم السعودي

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التقى السفير أحمد فاروق سفير جمهورية العربية في الرياض، بالوزير حمد بن محمد أل شيخ وزير التعليم بالمملكة العربية الشقيقة.

وتناول اللقاء العلاقات التعليمية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات الرائدة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتنسيق المُستمر لتطوير الخطط التعليمية بين الجانبين، وذلك فضلاً عن الدعم المُقدم لتسيير المسيرة التعليمية لآلاف الطلبة المصريين بالمملكة.

وأكد السفير المصري بالرياض على العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلديّن في شتى المجالات الثقافية والتعليمية وتطلعنا لزيادة التبادل الطلابي خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بالروابط الوطيدة والتعاون المشترك بين مصر والسعودية في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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