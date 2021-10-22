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يشهد جناح مصر في فعاليات أكسبو دبي زحاما شديدا، وطوابير تصطف على مدار الساعة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة 11 مساء، بنسبة تردد وصلت نحو 8 آلاف يوميا، وذلك من مختلف الجنسيات والأعمار والشخصيات العامة والمسؤولين العرب والأجانب، حيث اختارت مصر جناحها في منطقة الفرص.

ويتميز الجناح المصري- الذي زارته «المصري اليوم»- بأنه مقسم إلى 14 قسماً بشكل انسيابي، وتظهر فيه مظاهر وأماكن الدولة السياحية كمنطقة جذب في العالم، والآثار، فضلا عن الجانب الاقتصادي من خلال عرض المشروعات العملاقة كدعوة لكافة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر، خاصة في المناطق الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

والجناح تتزين جدرانه من كافة الجوانب بالرسومات والرموز الفرعونية وفى مدخله بوابة على شكل هرم، وبمجرد الدخول هناك ناحية اليسار رسالة ترحيب عبر الشاشات من فتاة مصرية ترتدي الزي الفرعوني وتتحدث بكل لغات العالم، كما أن هناك شاشات عملاقة على يمين الجناح تصل ارتفاعها نحو 5 أمتار تعرض صور وفيديوهات لمصر القديمة وكذلك أهمية قناة السويس من حيث الاستثمارات فيها خاصة بعد تشييد المناطق الحرة اللوجيستية، فضلا عن عرض صور للبحر الأحمر والشعب المرجانية في شرم الشيخ والغردقة، وكذلك مشاهد من الأقصر وأسوان والنيل.

ويستقبل الزوار مستنسخ لقناع الملك توت غنخ آمون، وهو ما جعل الزوار يلتفون حوله لإلتقاط الصور «السيلفي»، وفى الجناح عرض لمصر القديمة التاريخية والحاضر وصورة مصر في المستقبل من خلال التقدم، الذي يطرأ عليها سواء من الناحية التكنولوجية أو عن طريق النهضة العقارية وناطحات السحاب، كما أن هناك آلة الزمن عبارة عن شاشات 3D، تعرض رحلة مصر من التاريخ إلى المستقبل مرورا بالحاضر.

وهناك عرض لأول مرة لتابوت «بسماتيك ابن بادي أوزير»، وهو أحد التوابيت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة سقارة من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، للكاهن الذي عاش خلال فترة نهاية عصر الدولة الحديثة 1069 حتى 1550 قبل الميلاد.

ويتزين التابوت بقلادة كبيرة تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة «نوت» ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (إله الحق والعدالة). أما الجزء الأوسط منه فقد زخرف بنصوص تعاويذ دينية وتحيط بجوانبه صفين لمعبودات «الواس» حاملة صولجان بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.

وخلال فترة إقامة فعاليات أكسبو دبي، التي تستمر نحو 6 أشهر بمشاركة 192 دولة، إقامة ورش عمل، وندوات نقاشية في مختلف المجالات وكذلك لقاءات مع رجال أعمال مهتمين بالاستثمار في مصر، حيث يعد الجناح عبارة معرض مختصر لما تملكه مصر من ثروات، كما أن هناك فعاليات متخصصة في مجالات التعليم والثقافة .