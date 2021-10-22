ضبط ٤٩٠٩ مخالفة دوائية وغلق مستشفى ومركز طبي دون ترخيص بالشرقية

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شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والحسينية وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبى بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ومجهز بغرفة عمليات، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط المضبوطات، كما تمكنت الحملة من ضبط مستشفى بالحسينية تعمل بدون ترخيص، مزودة بعدد ٣ غرف عمليات «صغرى، وسطى، كبرى» غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وقام مفتشو الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبي، وجارٍ غلق المستشفى الخاص بالكامل، بعد استصدار قرار بذلك من محافظ الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بكل من الزقازيق والحسينية بلغ ٤٩٠٩ مخالفات دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة.

وأكد مسعود استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.