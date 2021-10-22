أخبار عاجلة

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة» -
مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة -
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط ٤٩٠٩ مخالفة دوائية وغلق مستشفى ومركز طبي دون ترخيص بالشرقية

Print
ضبط ٤٩٠٩ مخالفة دوائية وغلق مستشفى ومركز طبي دون ترخيص بالشرقية ضبط ٤٩٠٩ مخالفة دوائية وغلق مستشفى ومركز طبي دون ترخيص بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق والحسينية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والحسينية وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبى بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ومجهز بغرفة عمليات، وبالتفتيش تبين وجود أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط المضبوطات، كما تمكنت الحملة من ضبط مستشفى بالحسينية تعمل بدون ترخيص، مزودة بعدد ٣ غرف عمليات «صغرى، وسطى، كبرى» غير مرخصة، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما على صحة المرضى، وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وقام مفتشو الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبي، وجارٍ غلق المستشفى الخاص بالكامل، بعد استصدار قرار بذلك من محافظ الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالى ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بكل من الزقازيق والحسينية بلغ ٤٩٠٩ مخالفات دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بأقسام الشرطة.

وأكد مسعود استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

زوجة أسامة هيكل تعتذر عن نشر خبر وفاة مرتضي منصور: «صفحة زوجي متهكرة»

مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي

مرتضى منصور عن شائعة وفاته : أنا زي الفل الحمد لله وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر