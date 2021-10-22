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حسام غالى يتقدم باوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن فى انتخابات الاهلى

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حسام غالى يتقدم باوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن فى انتخابات الاهلى حسام غالى يتقدم باوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن فى انتخابات الاهلى

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تقدم حسام غالي نجم الأهلي بأوراق ترشحه على منصب العضوية فوق السن اليوم الجمعة ضمن قائمة محمود الخطيب ليتبقي فقط اسم مرشح تحت السن في القائمة.

وتقام الانتخابات يومى 25 و26 نوفمبر المقبل ،وتقدم أكثر من شخص بأوراق ترشحه من قائمة محمود الخطيب، لتظهر ملامح القائمة كالتالي:

"العامري فاروق نائبا وخالد مرتجي أمينا للصندوق والعضوية لكل من محمد الغزاوي ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج وخالد عبد القادر وعضوية تحت السن مي عاطف ومحمد الجارحي وحسام غاى .

فيما تقدم خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي باوراق ترشحه على نفس المنصب لينافس خالد مرتجي على نفس المنصب .

المصرى اليوم

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