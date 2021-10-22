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يشعل «الجونة» بأضخم حفلات المهرجان (صور)

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عمرو دياب يشعل «الجونة» بأضخم حفلات المهرجان (صور) يشعل «الجونة» بأضخم حفلات المهرجان (صور)

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أحيا النجم الكبير حفلًا هو الأضخم ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان .

صعد الهضبة إلى المسرح في الحادية عشر مساء، حيث احتشد ضيوف المهرجان ونجومه قبلها بساعة في انتظار الحفل الذي كان مثار حديث الجونة طوال اليوم .

ودخل الهضبة على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ» التي افتتح بها الحفل، ثم قدم بعدها فاصلًا من أجمل أغنياته الجديدة، ثم قدم أغنياته الأحدث «إنت الحظ»، و«رايقة» وسط تفاعل كبير من النجوم اللذين غنوا معه ورقصوا طوال الحفل .

وقدم الهضبة أيضًا مجموعة من أغنياته القديمة، بالإضافة إلى الميدلي الشهير الذي يجمع فيه أغنيات «نور العين» و«العالم الله» و«ليلي نهاري» .

وحرص عمرو دياب في نهاية الحفل على شكر منظميه وضيوفه من النجوم الذين توافدوا لحضور الحفل .

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فاعليات معرض «إكسبو 2020 دبي» وذلك يوم 30 أكتوبر الجاري .

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته «ببتدي م الزيرو» من ألبومه «عيشني»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

المصرى اليوم

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عمرو دياب يشعل «الجونة» بأضخم حفلات المهرجان (صور)

عمرو دياب يشعل «الجونة» بأضخم حفلات المهرجان (صور)