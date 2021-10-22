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بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد 24-10-2021 .. صلاح يواجه رونالدو

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد 24-10-2021 .. صلاح يواجه رونالدو بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد 24-10-2021 .. صلاح يواجه رونالدو

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ويسعى محمد صلاح وأصدقائه لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن تشيلسي من انتزاع الصدارة في البطولة الإنجليزية .


يتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يطارده فريق ليفربول بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة

مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021 في تمام الساعة الخامسة والنصف الأحد 24 أكتوبر 2021 على ملعب أولد ترافورد .

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قنوات بي إن سبورت بين سبورت وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 1.

المصرى اليوم

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