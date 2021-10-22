موعد مباراة المان يونايتد ضد ليفربول الأحد 24 أكتوبر .. صلاح ضد رونالدو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ويسعى محمد صلاح وأصدقاؤه لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن تشيلسي من انتزاع الصدارة في البطولة الإنجليزية .



يتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يطارده فريق ليفربول بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة

مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة .

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021 في تمام الساعة الخامسة والنصف الأحد 24 أكتوبر 2021 على ملعب أولد ترافورد .

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بين سبورت وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 1.