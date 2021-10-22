موعد مباراة أرسنال واستون فيلا والقنوات الناقلة والترتيب فى الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

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يلعب فريق أرسنال فى مواجهة أستون فيلا مساء اليوم فى إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبدأ مباراة أرسنال واستون فيلا فى تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية،فى الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام أستون فيلا

تنقل اليوم مجموعة قنوات بين سبورت، مباراة أرسنال واستون فيلا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب فريق أرسنال فى الدوري الانجليزي

يحتل فريق أرسنال رقم 11 فى ترتيب الدوري الانجليزي بالتساوي مع فيرق ليستر سيتي.

ترتيب فريق استون فيلا فى الدوري الانجليزي

ويقع فريق استون فيلا فى المركز 13 من ترتيب الدوري الانجليزي.

تشكيل أرسنال اليوم أمام أستون فيلا

يتوقع أن تكون تشكيلة أرسنال أمام استون فيلا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: رامسدايل.

خط الدفاع: جابرييل سانتوس - كيران تيرني - بن وايت، تاكيهيرو.

خط الوسط: توماس بارتي - أوديجارد - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم: إيميل سميث روي – ساكا - أوباميانج.

ويضم فريق أرسنال اللاعب المصري محمد النني ضمن صفوفه.

وأعلن مدرب فريق استون فيلا عن تعافي اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، وأنه يقوم بالتدريب للعودة للملعب قريبًا.

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