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العطار يقود هجوم النصر أمام بلبيس

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العطار يقود هجوم النصر أمام بلبيس العطار يقود هجوم النصر أمام بلبيس

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تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم مباراة النصر في مواجهة بلبيس ضمن الجولة الرابعة بدوري القسم الثاني.

واعلن خالد غنيم المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي..

احمد جمال في حراسة المرمى واحمد كالوشا وحمودة سمير ودخير محمد وابراهيم صلاح و ادهم حامد ومحمود حسونه وأحمد حسين وعبد العزيز الشاعر وجودة ايمن وميدو العطار .

البدلاء عمرو شعبان وحسن حسين ومحمد طارق عرابي ومحمد حسن وحسام محمد ورامز زيدان ومحمد كامل .

فيما يأتي تشكيل بلبيس بقيادة طارق جمال كالتالي ..

احمد محمد في حراسة المرمى ومحمد سعيد ومحمد أحمد ثابت وعبد الله عثمان وأحمد صبحي واسلام رجب وأحمد محمد كمال ومحمد أحمد يوسف واحمد محمود وكريم سمير وأحمد مجدي كهربا .

البدلاء ابراهيم عرفات في حراسة المرمى واحمد فرج وعصام عبد الستار وحامد فيصل ومحمد سعيد وأحمد صلاح وأحمد السيد عبد الفتاح

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من ..

عمرو عايد منطقة دمياط

علاء السروي الدقهلية

محمد القاضي اسكندرية

احمد ابو الفتوح الدقهلية

المصرى اليوم

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