إقالة مسؤولين في مديرية الزراعة بالدقهلية لتقصيرهم في مواجهة تعديات الأراضي

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أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات بإنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لتقاعسه ومدير الإدارة الزراعية بميت غمر ومدير المكتب الزراعي بناحية «هلا» إدارة ميت غمر الزراعية في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدى على الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك بعد أن تلقي «القصير» شكاوى من بعض المواطنين عن حالات بناء على الأراضي الزراعية بناحية هلا ميت غمر وعلى الفور كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإزالة التعديات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لأي اعمال تشوين أو مواد بناء وتحرير محاضر المخالفة بالرقم القومي واحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأضاف وزير الزراعة أنه سوف يتم استبعاد أي مسؤول من منصبه يتقاعس عن أداء عمله وذلك لرفع كفاءة الاداء في الجهاز الحكومية.