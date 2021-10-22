محافظ الشرقية يتابع استعدادات شركة مياه الشرب لفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال فصل الشتاء ،والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل ،من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وكذلك بالوعات الصرف الصحي ،ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصه الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري ،حتي لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين

وأشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم الدفع بعدد من معدات الشركة لإجراء اعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والاحياء، لرفع كفاءاتها والحفاظ على استمرارية الخدمة، وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الامطار المحتمل خلال فصل الشتاء ،ومنع تراكم مياه الامطار بالشوارع تجنبا لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم وضع خطة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الامطار أولاً بأول ،بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها .

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال الشكاوى أو الإستعلام ،من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية